Los colaboradores de 'Sálvame', 'acorralados' por el 'Poli': buscamos al topo

Es más, según el paparazzi Pablo González, hay un verdadero "negocio" con este tipo de informaciones y las "traiciones" vuelan entre los colaboradores "como puñales". Eso sí, ha tenido que rectificar su información sobre Marta López, la acusó de traicionar a Kiko Hernández y se ha demostrado que no fue ella.

El poli acusa a Antonio David de filtrar información

Ante la pregunta: ¿Has obtenido algún beneficio pasando información de tus compañeros? el colaborador ha dicho que no, pero según Conchita miente. El aludido quería matizar porque no sabía si el beneficio podía ser otro que el económico: "Yo no doy información de mis compañeros", insistía.