Cristian Suescun cambia de opinión y defiende a Sofía: "Yo a mi hermana la creo a pies puntillas"

Cristian Suescun hermano de Sofía, hizo unas polémicas declaraciones sobre el altercado de su hermana y Kiko Jiménez en Marbella, en el que calificó la actitud del extronista como "chulesca". En un principio Cristian pensó que la pareja se había "venido arriba", pero cuando habló con su hermana entendió que no fue culpa de ellos: "Yo a mi hermana la creo a pies puntillas".

Maite Galdeano, madre de ambos, salió en defensa de Sofía y dijo que su hijo estaba loco: "No sabe hablar". Ante esto, Cristian respondió que su a su madre se la había olvidado tomar la medicación y Gema López le ha dicho: "¿Cómo le va a sentar a tu madre oír que dices que se ha olvidado tomar la medicación?".

Y es que los colaboradores creen que el repentino cambio de opinión de Cristian se debe a que su madre lo ha presionado, algo que él niega en rotundo: "Llamé a mi hermana, no me lo cogió y por eso di esas declaraciones a 'Sálvame', porque no había escuchado su versión". Además, ha contado que se enteró del altercado cuando un amigo de Kiko le llamó y entonces le envió el contacto de Maite para que hablase con ella.