Daniela Blume revela todos los detalles de la plataforma erótica de famosos: “He llegado a ganar 20.000 euros en un día”

“Hay gente con la que intimo y me gusta. Esta plataforma es como todo, cualquiera le puede dar un uso totalmente personal, en mi caso si te suscribes lo que recibes es algo así como si fueras mi pareja ”, explica.

“Sí que tengo límites, los límites van surgiendo, por ejemplo no hago vídeollamadas. Tampoco quedo con nadie, pero si es verdad que a veces conozco personas interesantes. Hay muchas parejas que me han pedido la ropa interior para ponérsela los dos, ella y él, a poder ser usada”, continuaba Daniela. “He llegado a ganar 20.000 euros en un día”, ha confesado la locutora de radio y sexóloga.