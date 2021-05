David Flores ha dicho ante el juez que no llama a Rocío Carrasco porque "no le dan su teléfono", según Laura Fa

La demanda se basa en la reclamación de la pensión alimenticia que, presuntamente, no le ha pagado Rocío Carrasco a su hijo. Su abogado nos ha dicho que David, al contar nada más que "la verdad", estaba "tranquilo" a la hora de declarar. Esta querella se ha interpuesto a pesar de que, según los datos que ha aportado Belén Esteban, Antonio David le debería 195.000 euros de pensión alimenticia a Rocío Carrasco por sus dos hijos desde el año 2004.

Además de mostrar las imágenes de Antonio David metido en un coche y merodeando por los juzgados, Laura Fa ha aportado nuevis datos sobre esta declaración: "David Flores ha dicho que no llama a su madre porque no le dan su teléfono y ha dicho que no tiene ninguna intención de enfrentarse contra ninguno de sus progenitores".