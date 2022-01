David Lafuente narra cómo en Auryn vio cohibida su condición sexual: "No es que me lo prohibieran, pero era así en cierto modo"

Su éxito en Auryn supuso una vorágine en su vida. David Lafuente vivió el éxito con la boyband pero durante este tiempo también vio cohibida su condición sexual: "No es que me lo prohibieran pero sí era así en cierto modo", narraba en 'Sálvame'.

David Lafuente es un joven de 33 años muy conocido para muchos por su participación en el grupo Auryn. La Boyband conectó con el público desde el primer momento y tocaron el éxito. Sin embargo, no todo ha sido fácil, sufrió acoso escolar por su condición sexual y aunque ya nos habló de ello, no habló de su homosexualidad.

Ahora no se reprime, presume de pareja en redes y el cantante nos confiesa que para él ha sido una liberación: “Creo que contarlo es ayudar a muchas personas”, decía y lo reiteraba en el plató de ‘Sálvame’. El éxito fue difícil de digerir, pero en aquel momento lo vivió intensamente, no fue hasta que acabó Auryin cuando tocó "fondo”: “De repente me daba miedo todo, fui a terapia durante muchos meses”.