El hermano de Dinio carga contra 'Sálvame' y critica que Nagore subiera a defender a su hermano

'Sálvame' se ha puesto en contacto con Rafa García para conocer su opinión sobre la expulsión de su hermano Dinio y ha dicho que está "muy indignado". Cree que ha sido exagerada la campaña que ha hecho este programa para salvar a Mila: "Va toda la campaña contra él para desprestigiarle y hundirle". Además, no entiende que fuese Nagore la elegida para apoyar a su hermano y no alguien de su familia: ”Me da impotencia no poder apoyarle y defenderle”.