El incómodo y tenso reencuentro de Estela Grande con Kiko Matamoros: "Querría haber firmado los papeles del divorcio con Diego hace meses"

"No me hace ilusión pero tampoco me produce ningún problema verla. Le estoy agradecido que participase en Gran Hermano y se separase de mi hijo porque le veo más centrado y feliz. Supongo que ella también lo estará. Fueron meses donde sufrió mucho y yo también. Le deseo lo mejor para ella de cualquier manera", decía sobre la inexistente relación que tiene con Estela.