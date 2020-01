Estela Grande, ante una pregunta de Kiko Matamoros: “No me importa, aunque algo me afecta”

Cuenta que con Kiko Jiménez tiene cordialidad, que ha resuelto algunas cosas y otras no, pero la última pregunta que le formulaban venía de su suegro, Kiko Matamoros, y aludía a la complicidad entre ellos: “¿Qué crees que estaré diciendo sobre el concurso que estás haciendo?” Ella lo tenía muy claro, no está actuando de un modo muy distinto, así que opinará igual: “Que me importe o no es otra cosa”.

“¿Te importa?”, le preguntaba Belén Esteban y ella negaba: “No, intento que no, algo me afecta porque es una persona de mi familia política y me duele que hable así de mí alguien que me debería, no sé si querer, pero sí respetar. No puedo evitar que me duela un poco pero tampoco me va la vida en ello”.