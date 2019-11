La ex de Curro, el novio de María Jesús Ruiz: "Es la peor persona que te puedes encontrar"

A raíz de salir toda esta historia, la redacción del programa ha recibido muchos mensajes y llamadas de otras mujeres que aseguran que Curro les ha hecho lo mismo que ha María Jesús y lo tachan de engañar a las mujeres. 'Sálvame' ha podido hablar con una ex de Curro sobre cómo fue su relación. La mujer asegura que mientras estaban juntos, él seguía con Yoli pero no se lo contó y que, además, le prometió un futuro juntos. "Es la peor persona que te puedes encontrar. No tiene corazón", ha zanjado su ex.