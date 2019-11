La exmujer de Hugo Sierra, sobre su hija: "Le enoja que su padre me eche la culpa de que no tienen relación"

'Sálvame' se ha puesto en contacto con Leslie Graf, la exmujer de Hugo Sierra, por las polémicas declaraciones que hizo echándole la culpa de su poca relación con la hija que tienen en común. Leslie ya aclaró que eso no era verdad, que ella nunca había impedido que viera a su hija. "Mi hija no le conoce, no sabe quien es", ha dicho Leslie. Además, ha contado que cuando se separó, él estaba muy mal económicamente y que cuando podía le pasaba la manutención pero no ha querido entrar en más detalles porque le da "pena" hablar de este tema.