Las declaraciones de David Bustamante en una conocida revista sobre Francisco Manjón, su exasesor, no han gustado nada a este porque asegura que sus abogados y los de Bustamante "hicieron un acuerdo de que ya no se iba a hablar", pero él lo ha incumplido. El extrabajador del cantante ha hablado para el programa para poner los puntos sobre las íes al cantante y para aclarar temas como la relación con Paula Echevarría y con Álex Casademunt .

Majón habla sobre la relación del cantante con Álex Casademunt

Francisco Manjón ha dejado entrever que no es cómo parecía la relación entre David Bustamante y Álex Casademunt: “Durante los 14 años que viví con Bustamante no tuve la percepción de que hubiera una relación especialísima de hermanos, si eran tan hermanos, ¿por qué no fue a su boda? ¿Por qué no estuvo en ningún acontecimiento importante de la vida de Bustamante?”.