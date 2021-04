Franco advirtió a Antonio David que si no llevaba al niño al médico por lo del brazo roto, Rocío le iba a denunciar, y le contestó: "No pasa nada"

Franco ha confirmado que al hijo de Rocío le había pasado algo, "llego para casa y el niño con su manita va dando la vuelta a la mesa y llega a donde estoy yo, le voy a coger para darle un beso y el niño empieza a quejarse, digo qué le pasa y me dice Antonio David que le duele el brazo y digo vamos a llamar al médico porque había que llevarlo", ha relatado y esto fue lo que le contestó el padre, "me dice que no, que lo lleve la madre y le digo te va a denunciar, dice no, no pasa nada".