Geles Hornedo explica qué es el subconsciente patriarcal: "Lo que rodea al género masculino es positivo y lo que rodea al femenino es devaluado

"No somos tan simples"

Geles Hornedo ha analizado estas palabras y ha sido muy clara: "Las mujeres no necesitamos ningún hombre para bailar ni pasarlo bien. No renegamos de ellos, pero no hay necesidad". Este tipo de expresiones recuerdan a aquellos tiempos en los que las mujeres no podían hacer nada solas. Actualmente, las mujeres pueden compartir momentos, interactuar y buscar temas de interés: "No somos tan simples", decía Geles.