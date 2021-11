Gustavo González se quedó "con el alma rota" tras enterarse de que su futura mujer, María Lapiedra, sigue negociando a sus espaldas para hacer bailes privados o striptease. Para él supone una pérdida de confianza que no saben si va a recuperar pero lo cierto es que no es la primera crisis de la pareja que vivimos en directo en 'Sálvame'...

Sin embargo, Gustavo se ha llevado una gran decepción con María tras descubrir en directo en 'Sálvame' que ha estado negociando para hacer striptease privados, algo que habría hecho a sus espaldas. Pero esta no es la primera crisis en su pareja.

En mayo de este año, el colaborador se vio cuestionado como padre por su futura mujer. "Si él hubiera dicho antes que tenía una relación conmigo, sus hijos habrían sufrido menos. El que la cagó fue él", decía María, culpando a su pareja del distanciamiento con los hijos que tuvo en su primer matrimonio. "Me hubiese gustado que María me hubiese ayudado en este sentido y que no metiese más la pata", respondía Gustavo.