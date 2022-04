Ni Kiko Rivera, ni Irene Rosales han publicado nada en redes sociales apoyando a Anabel . En un día tan importante para la colaboradora de 'Sálvame', el silencio de su primo y la mujer de éste no ha dejado a nadie indiferente. 'Sálvame' ha entrevistado a Irene en el desfile de Pronovias en Barcelona y no ha dudado en preguntarle al respecto.

"Estoy muy contenta de que haya dado el paso para estar en el concurso, espero que lo disfrute mucho y que llegue muy lejos. Es verdad que he estado muy ausente, no he estado con las redes sociales, ayer me acosté muy temprano. Que disfrute mucho, lo pase bien y no piense en lo de fuera. A las 22:30 estaba frita. Hoy he visto todo", se ha justificado Irene.