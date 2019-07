El tenso silencio de Irene Rosales ante las preguntas sobre Chabelita: "De mi cuñada no tengo que decir nada"

Isabel Pantoja ha mencionado que el enfado de sus hijos no le preocupa mucho, pues según ella "siempre están igual" y no le importa porque a pesar de todo les va a reunir en casa. Nuestro reportero Kike Calleja ha salido a hablar con Irene Rosales, cuñada de la tonadillera, para preguntarle por estos últimos frentes familiares.

Irene se ha mostrado poco receptiva a las preguntas del reportero de 'Sálvame', aunque reconoce que estuvieron muy bien con Isabel: "Teníamos muchas ganas de verla y disfrutamos de ella". La cuñada de la tonadillera se atreve a bromear sobre la casa que Isabel tiene pensado comprar en Madrid pero sobre la relación de su marido Kiko con su hermana no suelta prenda: "De mi cuñada no tengo nada que decir". Tampoco quiere mojarse sobre el tema de la boda entre Juan Gabriel y su suegra, a lo que responde: "Si lo ha dicho ella... vi la gala hasta que las niñas me dejaron".