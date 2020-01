Isabel Pantoja llama a Raquel Bollo en directo y pide que no se hable de la muerte de Paquirri: "Duele"

Y, ante este debate, Raquel Bollo ha recibido una llamada. Se echaba hacia atrás, tapaba el micro, susurraba… Y, pocos segundos después, Raquel transmitía una petición: “Que por favor, por favor y por favor, que no se hable de Paco y menos en ese momento y diciendo ese tipo de cosas porque duelen”.

Sin embargo, Antonio Montero le recordaba a Raquel que la persona que le acababa de llamar no le ha dado a los hijos de su marido los trastos de torear que le reclaman y la colaboradora ha respondido: “La persona que me ha llamado, a día de hoy, no ha dado su versión y, a lo mejor, si se la escuchase, cambiaría”.