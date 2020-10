Tras el conflicto de J orge Javier Vázquez y Teresa Campos, el enfrentamiento se extendió a sus hijas y las aludidas han respondido desde ‘Viva la vida’. Las hermanas Campos parecen convencidas de que la situación puede reconducirse, Carmen Borrego nos recordaba que ya han tenido otras peleas y a Terelu Campos le resulta imposible creer que en el fondo no se quieren.

Ambas se sienten dolidas con los adjetivos que el presentador les ha dedicado tanto a ellas como a su madre. Terelu cree que hay que “parar” esto, en su opinión no es necesario llegar a donde se ha llegado, le duele lo que se ha dicho y adjetivos como “clan enfermo” sobrepasan lo que alguien debe decir. Y no es la única, Carmen Borrego confesaba que para ella es muy duro oír como la acusan de haberse cargado la carrera profesional de su madre.

Tras unos días “muy dolido”, el presentador se ha mantenido al margen durante los últimos días y tiene la sensación de que tiene “poco más” que decir. Le parecen bien las palabras de Terelu y añade que es “evidente” que no va a dejar de querer a Teresa de un día para otro: “La semana pasada estaba que fumaba en pipa, no quiero volver a hablar con ella y estoy convencido que vamos a volver a hablar, no sé cuándo”.