Marta Bergantiño: “En mi cabeza se instaló la idea de que le había robado el novio a José Luis Moreno”

“Me llamo su sobrina, me dijo que estaba despedida y me llamó Tino, que ya estaba en el aeropuerto”, narraba Marta, que se subió al avión con él y con lo puesto. Allí llegaron a dormir en la playa: “Él estaba hundido y me contó la verdad de la verdad, que tenía una relación con José Luis Moreno durante seis años”.