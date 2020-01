Kiko Hernández llama a Carmen Borrego en directo y ella le cuelga: "No puede ser que me dedique cuatro páginas en la revista y ahora me cuelgue"

Carmen Borrego ha dado una exclusiva para 'Lecturas' donde arremete contra Kiko Hernández, por ello el colaborador la ha llamado en directo para hablar con ella acerca de sus declaraciones. Ha sido todo un fracaso porque Carmen ha colgado el teléfono al ver que el colaborador le llamaba: "Esto ha sido un fallo. No puede ser que me dedique cuatro páginas en la revista y ahora me cuelgue", ha protestado Kiko. Tras marcar su número otra vez, ha probado ha llamarla de otra manera para ver si así contestaba: "Quería hablar con Potota ¿Está Potota?". Pero ¿conseguirá el colaborador mantener esa conversación con su ya examiga?