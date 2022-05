La boda del hijo de Carmen Borrego continúa dando mucho que hablar. Las declaraciones de Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ han generado una enorme polémica y, aunque Carmen no ha querido entrar otra vez en una ‘guerra’ con su sobrina, Kiko Hernández si que ha desvelado algo muy esclarecedor en ‘Sálvame’ .

“Te ha traicionado el subconsciente y has dicho que ‘se han querido’ ¿Cómo era la relación entre ellos antes de la boda? ¿Se saludan cuando llegan los sábados y los domingos? ¿Comen, cenan?”, se interesaba Kiko en referencia a que el hijo de Carmen Borrego también trabaja en ‘Viva la vida’ tras las cámaras.

“ Siempre han tenido una maravillosa relación . Mi hijo es el mayor y siempre ha ejercido de primo mayor, siempre le ha llamado ‘enana’ en tono cariñoso, siempre han comido, han cenado… ahora sus vidas son distintas, José tiene 10 años más que ella. Cuando coinciden en el trabajo no tienen ningún problema …", explicaba Carmen

“Estás mintiendo, Carmen, porque yo también conozco a gente ‘Viva la vida’ y no se hablan. Tú hijo tiene un pronto y lo ha sacado a relucir en varias ocasiones”, desvelaba el colaborador. “Eso no es verdad, Kiko, no es verdad…”, respondía la hija de María Teresa Campos resignada.