Esas declaraciones han hecho que muchos piensen que no existe una buena relación entre José María y Alejandra e hicieron que Carmen Borrego tuviera que pronunciarse sobre la decisión de su hijo de vender la exclusiva del que se supone que es uno de los días más importantes de su vida. "Tú dijiste que no ibas entrar en la televisión y has entrado", aseguró la hija pequeña de María Teresa Campos, en respuesta a su sobrina, con la que ha tenido más de un rifirrafe de forma pública.