Kiko Matamoros se enfrenta a sus compañeros por Carmen Borrego: “¡Sois unos manipuladores!”

“La que has liado Kiko…”, le decía Carlota Corredera al colaborador tras el vídeo. “Yo no he liado nada, la que ha liado ella que tiene la piel muy fina, tiene la piel muy fina esta señora”, espetaba Matamoros mientras explicaba su versión, negando la mayor y enfrentándose a sus compañeros, en especial a Belén Esteban y a Gema López.