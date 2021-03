Kiko Matamoros critica a Anabel Pantoja: “No le interesa ponerse enfrente de la tía Isabel”

Se dice que Bernardo Pantoja no pudo entrar en Cantora cuando acudir a ver a su madre porque se lo habría impedido su hermano Agustín. Anabel Pantoja no se ha pronunciado y muchos cuestionan la actitud de la excolaboradora de 'Sálvame' con respecto a su padre, piden que se posicione y Kiko Matamoros se muestra crítico con ella en ‘Sálvame’.

Belén Esteban dejaba caer que a lo mejor la relación durante la infancia de Anabel no me la mejor: “A lo mejor el padre ha estado muy ausente”. Eso sí, aclaraba que aunque su amiga no hable públicamente y esté alejada en su casa en Canarias, sí que está muy pendiente de su padre y sus necesidades.