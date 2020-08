Kiko Matamoros entra por teléfono y tiene un gran desencuentro con María Patiño: "Eres muy manipuladora, falsa y mala"

"Por parte de Marta nunca ha habido ningún interés en que yo me lleve mal con mis hijos. Ha puesto lo divino y lo humano para que me lleve bien con mis hijos. Para que me lleve bien con Ana cuando ella ha sido la agraviada. Que dejen de mentir en ese sentido, por los dos. De lo mío ya contestaré convenientemente, ya pondré los puntos sobre las íes", decía el colaborador nada más entrar en directo.