Kiko Matamoros, ante las críticas por su encontronazo con Rocío Carrasco: "No voy a ser el pimpampum de oportunistas"

"¿Cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí?", se preguntaba Rocío recordándole a Kiko que igual que "una pera es una pera" una paliza "es una paliza". Su encontronazo siguió después, durante el corte publicitario, momento en el que Kiko apuntó que solo le reprocha que hable de la paliza dado que, legalmente, los antecedentes penales de los menores se borran.

24 horas después, el colaborador regresaba 'Sálvame' y viendo las imágenes decía: "He sido coherente con la ley de protección del menor". Ahora, el colaborador quiere ser "generoso" pero tiene clara cuál no va a ser su posición: "Lo que no voy a ser es idiota ni me voy a convertir en el pimpampum de oportunistas".