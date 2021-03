En el caso de Montero y Alonso, ambos decían que habían recibido la felicitación de sus hijos. Pero no era el caso de Gustavo González y Kiko Matamoros. El paparazzi lucía primero, orgulloso, la camiseta que le había regalado Mía, su hija en común con María Lapiedra. Pero reconocía que había uno de sus hijos que todavía no le había escrito. Con todo, no perdía la esperanza y aprovechaba para decir unas palabras que emocionaron a Belén Esteban: "Felicitación también para Belén, que ejerce de padre", decía.