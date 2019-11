La decisión de Kiko Matamoros: no volver a nombrar a Makoke

Kiko Matamoros culpó a su exmujer, Makoke, del distanciamiento con su hija Anna. Es más, explica el detonante de todo: sus críticas a Arantxa de Benito, amiga de Makoke. Para la aludida, esta acusación no tiene ni ética ni límites, él respondió que no iba a soportar un minuto más mientras ella hacía negocio de sus encontronazos y, días después, comunica su decisión.

“He tomado la decisión de no volver a nombrar a esta señora en público y en privado si puedo”, le ha dicho, con una excepción, las cuestiones legales: “En todo caso si en un juzgado o en la Agencia Tributaria tengo que hablar de ella o de mí, será donde hable. “No tengo ningún interés en alimentar estas guerras que a mí no me benefician ni en lo profesional ni en lo personal”, ha concluido.