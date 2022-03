Kiko Matamoros, sobre su "veto" a Makoke en 'Supervivientes': "Me he bajado el caché para que no vaya"

La colaboradora estaría atravesando una de las peores etapas económicas de su vida, el suelo como colaboradora no le daría para llevar ese tren de vida y es que su casa de la finca cuesta 5900 euros al mes, entre hipoteca y gastos de comunidad. Además, la firma de sujetadores sería una auténtica ruina, teniendo pérdidas por valor de 68.000 euros y una deuda por valor de 640.000 euros . Y ahora se suma que Kiko Matamoros ha puesto la condición de que ella no vaya al concurso si él decide firmar: "He bajado mi caché para que no vaya ella".

Aunque el colaborador ha querido dejar claro que no hay nada seguro en su posible marcha a Honduras: "Lo primero que tengo que decir es que todavía no he firmado un contrato, y entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias". Y todavía tendría alguna opción de ir a 'SV': "Estará en posición todavía si yo no firmo". Además, da todos los detalles de la situación económica de su expareja, sobre todo lo que tiene que ver con él.