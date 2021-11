Kiko Rivera se sienta en el 'Deluxe': "Me van a escuchar"

“Vamos a desvelar el contenido bomba de este sábado en el ‘Deluxe’, no se va a hablar de otra cosa”, advertía Carlota Corredera en ‘Sálvame’ y es que quien va a tomar la palabra es… ¡¡Kiko Rivera!!

“El sábado me van a escuchar”, dice un Kiko Rivera que está rodeado de polémicas desde que se produjera el fallecimiento de su abuela. La muerte de Doña Ana hizo que Kiko Rivera regresara a Cantora después de un año de conflictos mediáticos con su madre.

Así, se produjo el reencuentro con Isabel Pantoja, pero estalló el conflicto con Anabel Pantoja. Primero, Kiko decidió no ir a la boda de su prima, que se celebró dos días después, y después se distanció de su hermana, Isa Pantoja.

“No necesito que venga él a juzgarme, que se juzgue él mismo”, decía Isa; “llamo antes de mi boda, digo dile a Kiko que me llame y no me llamó más”, se quejaba Anabel.