En su canal de Twitch, 'En casa con Kiko', el hijo de Isabel Pantoja habló sobre las dos veces en las que se arruinó , desvelando también la desorbitada cantidad que llegó a gastarse en la segunda ocasión. Kiko explicó que fue por ello que no tuvo dinero "cuando hizo falta", es decir, cuando su madre requería dinero para no ingresar en prisión.

"He despilfarrado, sí. Me faltó dinero cuando hacía falta. No lo tenía porque lo había gastado (...) A mí la tele no me gusta pero me dan un dinero que a veces resulta casi imposible de rechazar", explicó. Después, añadía que ahora está más enfocado en el mundo de las redes sociales y que se había puesto en contacto con una empresa para aprender más sobre ello.