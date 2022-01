Kiko Rivera atiza a Isa Pantoja: "Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida"

Isa P. explicó en 'El programa de Ana Rosa' que ella entendía perfectamente que no la hubiesen invitado a la celebración porque por el problema familiar en que estaban, y ha aclarado que ella en ningún momento se metió con Irene Rosales . Su guerra es con su hermano.

"No insistas no quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida", le ha rogado, y lo ha querido hacer pública esta petición "para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible", ha concluido.