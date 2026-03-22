Equipo Outdoor 22 MAR 2026 - 11:12h.

Irene Matamoros y Pedro Romero se han dado el 'Sí, quiero' en el municipio cordobés de Lucena, en Córdoba, la localidad natal del novio

Los looks de la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero: desde el elegante vestido nupcial hasta el sofisticado look de Laura Matamoros

Compartir







Irene Matamoros, de 28 años, se daba este sábado 21 de marzo el 'Sí, quiero' con su pareja, Pedro Romero. La ceremonia, a la que asistía casi al completo el clan Matamoros, se celebraba en el Santuario de la Virgen de Araceli de Lucena, en Córdoba, la localidad natal del novio.

La hija de Kiko Matamoros llegaba hasta el templo luciendo un vestido de novia de corte clásico y muy elegante con mangas XL diseñado por una conocida marca madrileña. Su padre, que ejerció de padrino orgulloso, llegaba junto a ella instantes después de aparecer en la iglesia Marián Flores, madre de la novia y ex mujer del colaborador.

Además de Marián, con quien Kiko llevaba años sin coincidir, asistían al evento Laura, Diego y Lucía Matamoros, los otros tres hijos del la ex pareja que por nada del mundo se habrían perdido el día más feliz de su hermana pequeña. Tampoco quiso perderse el día más feliz de Irene Marta López Álamo, la actual pareja de Kiko Matamoros y con quien los hijos del colaborador mantienen una buena relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ya dentro de la iglesia, Kiko Matamoros era captado por Marta Álamo muy emocionado dedicando unas emotivas palabras a su hija. El colaborador no pudo contener la emoción en uno de los momentos más importantes de una de sus hijas pequeñas al pronunciar al micrófono un discurso en honor a los novios.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras la ceremonia religiosa llegaba el momento del banquete nupcial. La ya pareja de recién casados y sus invitados disfrutaban de una elegante comida en un espacio salón en el que hasta el más mínimo detalle estaba perfectamente cuidado.

Las mesas, decoradas con arreglos florales de lirios blancos y rosa rojas, fueron también capturadas por la cámara de Marta López que disfrutó muchísimo del día de Irene Matamoros. En la mesa presidencial, Laura Matamoros acompañaba a su hermana pequeña.

Como en toda boda que se precie, tras la comida llega la fiesta. La pareja preparó todo para que la fiesta de su enlace fuera muy especial y así lo dejaron claro invitados como Diego Matamoros en sus redes sociales compartiendo imágenes de algunos de los momentos más divertidos del sarao.

Las grandes ausencias de la boda de Irene Matamoros

A quien no se vio ni el la iglesia ni en la celebración posterior fue a Mar Flores. La tía por parte materna de la novia no asistió al enlace de su sobrina como tampoco lo hizo su hijo Carlo, primo de la novia. Las últimas desavenencias entre Carlo y Laura Matamoros podrían haber sido determinantes a la hora de la decisión de Mar de no asistir a la boda para, probablemente, no caldear más el ambiente.

Quien tampoco acudió a la celebración de Irene fue Anita Matamoros, hermana de la novia por parte de padre. Pese a que durante un tiempo la hijo de Makoke y Kiko mantuvo buena relación con sus hermanos, lo cierto es que en los últimos tiempos la relación entre ellos se habría enfriado.

La relación de Irene Matamoros con Pedro Romero

Irene Matamoros y Pedro Romero iniciaron su noviazgo hace cuatro, en el año 2022, manteniendo siempre en la intimidad los detalles de su historia de amor. La hija más discreta de Kiko Matamoros y la menor de su matrimonio con Marián Flores, ha mantenido siempre un perfil muy alejado del foco mediático pese a tener una de las familias más mediáticas del panorama del corazón.

Irene y Pedro anunciaron su compromiso en enero de 2025 compartiendo la noticia con su entorno más cercano en la comida familiar del día de Reyes. Algo más de un año después, Irene y Pedro se dan el 'Sí, quiero' rodeaos de sus seres queridos. ¡Qué vivan los novios!