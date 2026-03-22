Lidia González 22 MAR 2026 - 09:30h.

El concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre el aspecto que menos le gusta de su cuerpo

Descubre todos los detalles, en el programa completo, en Mediaset Infinity

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Ahora que Darío Linero está inmerso en su participación en ‘Supervivientes’, donde está haciendo un gran equipo con Borja Silva, actual pareja de Almudena Porras, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han recordado unas declaraciones que hizo en el pasado. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceraba sobre el gran complejo físico que tiene con su cuerpo y cómo se había visto durante su estancia en el reality. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Se ha hablado mucho del cambio físico que ha tenido”, comentan en el plató del videopodcast. Durante su aparición en ‘Mi momento’, disponible en Mediaset Infinity, el concursante de ‘Supervivientes’ se abría en canal para confesar lo que menos le gusta de su cuerpo: “Lo tengo de toda la vida, aunque lo intente”.

Aunque durante su paso por República Dominicana ya confesaba que tenía algunos complejos con su aspecto, después de haberse visto en televisión, el creador de contenido se mostraba muy crítico con su figura: “Tienes un cuerpo de mierda”. El influencer, que se ha quedado solo junto a Borja en la isla tras la dura decisión de Almudena Porras, se sinceraba frente a las cámaras de mtmad.

Fani Carbajo asegura tener una “obsesión” con su físico

Después de comentar todos los detalles respecto al cambio de Darío y lo que pensaba sobre su cuerpo antes de entrar en ‘Supervivientes’, Fani Carbajo ha dado el paso de asegurar que tiene una obsesión con su físico. Frente a los colaboradores de ‘En todas las salsas’, la influencer reconoce que se dio cuenta de esta situación tras el nacimiento de su hija Victoria: “No era capaz de mirarme al espejo”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!