Patricia Fernández 23 MAR 2026 - 02:43h.

Así ha anunciado la presentadora esta noticia bomba de 'Supervivientes 2026'

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Durante la gala dominical de ‘Supervivientes’, Sandra Barneda iba a anunciar algo muy importante en plató, una noticia bomba que da un giro a la aventura.

La presentadora recibía en directo un pergamino de ‘Poseidón’ que contenía algo muy importante en su interior y la expectación de qué era de lo que se trataba iba creciendo durante la noche del ‘Conexión Honduras’, tanto era así que ella era la primera en descubrir el contenido pero también iba enseñándoselo a algunos de los colaboradores, que se quedaban con la boca abierta al saberlo.

Y llegaba el momento y Sandra Barneda abría el pergamino y leía ante todos su contenido: “Tras la decisión de Alejandra de poner fin a su paso por la aventura, ha llegado el momento de anunciar que, muy pronto, un nuevo concursante se incorpora a ‘Supervivientes 2026’.

Y es que al comienzo de la gala, Alejandra de la Croix, pese a haber tenido unos días para pensárselo y recibir el ánimo de una de sus amigas desde fuera, ella tenía claro que no es su momento en Honduras y que no podía continuar. Lo que hace que una nueva persona vaya a aterrizar en Los Cayos.

Pero que todavía queda más por saber sobre esto y será en los próximos días se conozca su identidad: ¿quién será? Queda muy poco para saberlo. ¡Dale al 'play' al vídeo para descubrir cómo ha anunciado la presentadora que habrá un nuevo concursante y la reacción en el plató!

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