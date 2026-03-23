Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
NUEVO CONCURSANTE

Sandra Barneda lee el pergamino que da un giro a la aventura: ¡un nuevo concursante llega a 'Supervivientes 2026'!

Sandra Barneda lee el pergamino que da un giro a la aventura: ¡un nuevo concursante llega a 'Supervivientes 2026'!
Sandra Barneda lee el pergamino que anuncia un nuevo concursante.. Telecinco.es
Compartir

Durante la gala dominical de ‘Supervivientes’, Sandra Barneda iba a anunciar algo muy importante en plató, una noticia bomba que da un giro a la aventura.

La presentadora recibía en directo un pergamino de ‘Poseidón’ que contenía algo muy importante en su interior y la expectación de qué era de lo que se trataba iba creciendo durante la noche del ‘Conexión Honduras’, tanto era así que ella era la primera en descubrir el contenido pero también iba enseñándoselo a algunos de los colaboradores, que se quedaban con la boca abierta al saberlo.

Y llegaba el momento y Sandra Barneda abría el pergamino y leía ante todos su contenido: “Tras la decisión de Alejandra de poner fin a su paso por la aventura, ha llegado el momento de anunciar que, muy pronto, un nuevo concursante se incorpora a ‘Supervivientes 2026’.

PUEDE INTERESARTE
Las decisiones de Marisa Jara y Alejandra de la Croix tras su protocolo de abandono: "Nunca había ocurrido"
Las decisiones de Marisa Jara y Alejandra de la Croix tras su protocolo de abandono: "Nunca había ocurrido"

Y es que al comienzo de la gala, Alejandra de la Croix, pese a haber tenido unos días para pensárselo y recibir el ánimo de una de sus amigas desde fuera, ella tenía claro que no es su momento en Honduras y que no podía continuar. Lo que hace que una nueva persona vaya a aterrizar en Los Cayos.

PUEDE INTERESARTE

Pero que todavía queda más por saber sobre esto y será en los próximos días se conozca su identidad: ¿quién será? Queda muy poco para saberlo. ¡Dale al 'play' al vídeo para descubrir cómo ha anunciado la presentadora que habrá un nuevo concursante y la reacción en el plató!

¿Es crucial el inicio en 'Supervivientes'?: el veredicto de los exconcursanres

"Como caigas mentalmente, estás perdido": la verdad sobre las primeras semanas en 'Supervivientes'
"Como caigas mentalmente, estás perdido": la verdad sobre las primeras semanas en 'Supervivientes'
Temas