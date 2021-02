La polémica de María Patiño y Kiko Rivera en 'Sálvame' empezó antes: hubo una 'advertencia' y varios zascas

Una grabación de 2006 ha sembrado la polémica en la actualidad. Se trata de unas declaraciones que ha sacado a luz Gustavo González y en las que vemos a Kiko Rivera no solo hablando de su familia, también atacando a colaboradores de 'Sálvame' como María Patiño.

Además, el Dj dijo cosas que no se pueden emitir, también algunas relacionadas con la intimidad de María, lo que le extrañaba: "Fíjate, no sabía con quién se acostaba su madre pero sí con quién me acuesto yo".