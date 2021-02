“La envidia es lo peor que hay”, decía Kiko, que creía que María no valía “ni un duro”. Pero hay más, Kiko dijo muchas más cosas, sobre todo sobre una supuesta relación de María Patiño y ante lo que ella decía: “No sabía con quién se acostaba su madre, pero sí con quién me acuesto yo”.

La reacción de María Patiño

Pero Kiko ha dicho más cosas que no pueden ser emitidas y la aludida, tras oírlas, ha tomado la palabra no solo contra Kiko Rivera, también contra quienes estaban con él: Gustavo González y otro compañero, Pablo.

"Tenéis una ausencia de educación y sois machistas, utilizáis a la mujer como un trapo y la queréis incluso ningunear haciendo uso de presuntas relaciones que no tenéis idea si son verdad o no", les acusaba Patiño y terminaba su alegato deseando que sus hijas nunca sufran por parte de otros hombres lo que ellos han dicho de ella.

"Hay una realidad, Kiko, y es que yo nunca me he metido con tu físico, pero tú con el mío sí. A mí eso no me ofende pero me da mucha pena que tres tíos que sois padres, y dos de ellos, padres de niñas, utilicéis ese tipo de descalificativos… ¿imagináis que lo reciben vuestras hijas?”, aseguraba Patiño muy seria.