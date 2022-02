El mensaje de Kiko Rivera tras sus polémicas declaraciones: "Si tú y tu perrito faldero queréis guerra conmigo, voy a ir con la verdad por delante"

Pocas horas después, Isa Pantoja respondía a su hermano en 'El Programa de Ana Rosa' a través de su compañero Antonio Rossi : "Me dice que se encuentra mal, ha roto a llorar, descuadrada, tenia exámenes y no sabe si se va a poder presentar...".

Isa Pantoja "no entiende el ataque tan despiadado y que haya contado eso". Además, el colaborador explicaba que "no sé si lo va a confirmar o desmentir, pero sí va a contar las circunstancias en las que estuvo". Además, su compañero añadía: "Isa está destrozada y llorando, no pensaba que su hermano le atacara de esta forma, es una cosa íntima".