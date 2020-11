Antonio Montero: “Hace un año, Kiko Rivera conocía que las pertenencias de su padre estaban en Cantora”

Kiko Rivera acusó a Isabel Pantoja no solo de engañarle, también de robarle y desveló algo más: que las cosas de su padre, Paqruirri, siguen en Cantora. En el pasado se dijo que había habido un robo en la finca, con lo que Isabel decía que no podía entregar a Francisco y Cayetano los objetos que le requerían pero, según el DJ, estos objetos siguen en una de las habitaciones de la finca.

Sin embargo, la historia sufre una nueva vuelta de tuerca: “Hace un año, Kiko conocía que las pertenecías de su padre estaban en Cantora”, ha asegurado Antonio Montero en ‘Sálvame’. No lo vio, pero sí hubo alguien que le alertó: “Él no se lo podía creer porque su madre le había jurado que no estaban”.