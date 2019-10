Luismi, amigo de Joao: "Le quiero mucho pero no he tenido relaciones íntimas con él"

Durante su estancia en 'Supervivientes', El Maestro Joao no dejó de hablar de una persona especial: Luismi, al que llamaba "El niño". El joven ha visitado el plató de 'Sálvame' para contar de una vez por todas la verdad. "No tenemos relación de novios pero le quiero mucho, le tengo en un pedestal, es admirable, pero eso no quiere decir que tenga relaciones íntimas con él. Es una de las personas de mi vida que nunca permitiría que estuviera mal nunca", ha contado asegurando que es heterosexual.