A Lydia Lozano se le escapan las lágrimas tras unas palabras de Belén Esteban: "Quiero mandarte un beso muy fuerte, a ti y a tu familia"

La colaboradora agarraba del hombro a su amiga y a Lydia Lozano se le escapaban las lágrimas casi inmeditamente. "No llores, Lydia", le pedía Belén y algunos de sus compañeros preguntaban qué había sucedido: "¿Qué me he perdido?". Sin embargo, Lydia se secaba las lágrimas, sonreía y negaba con la cabeza.