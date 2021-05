Lydia Lozano regresaba a 'Sálvame' después de haber copado cientos de titulares por su último 'tierra trágame' en directo . Todo comenzó cuando informó de la muerte del torero José María Manzanares , que había fallecido en 2014. "Lo he leído esta mañana", aseguraba la periodista.

Al final resultó que Lydia tuvo que pedir perdón a la familia. "Me había saltado la noticia por Google y una persona me lo ha dicho", se justificó. Pero la noticia no tenía nada que ver. Su fallo pronto se hizo viral y fue de lo más comentado.