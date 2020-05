Maite Galdeano le hace "la cruz" a Kiko Jiménez y le acusa: "Pasó algo grave, no quiero ni verle"

El polémico audio de Carmina, la madre de Kiko Jiménez

“Yo a Sofía no le pienso decir nada, ha metido la pata que salga solita y si le dan por todos lados que le den, a mí ya me importa una mierda”, dice en este audio Carmina añadiendo que Sofía “no se deja aconsejar por nadie”, solo por la “bieneducada” de su madre.

El conflicto con Maite Galdeano

Y hay más, según Maite, sucedió algo, una discusión tras la que Kiko quería marcharse de casa pero Maite quiso impedirlo porque Sofía quería estar con él: “Mi hija entró en cólera llorando porque él decía que se iba, que no me aguantaba, que iba a reventar la puerta y yo le dije que se iba a quedar y como un loco dijo como no me abras la puerta, reviento la cristalera”.