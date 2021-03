Mar Flores se salta las restricciones sanitarias para irse a Andorra a esquiar y sufre un accidente

Andorra , pistas de esquí, fin de semana del 20 de febrero… Los servicios de emergencias reciben una llamada: una mujer sufre una aparatosa caída lesionándose el tobillo . El estupor llegaba cuando los sanitarios llegaban al lugar y descubrían de quién se trataba: la esquiadora no era otra que Mar Flores .

“ Se saltó todas las restricciones porque en Andorra ahora mismo, solo pueden entrar para esquiar gente andorrana o que reside aquí de temporada ”. Además, el testigo asegura que el forfait no lo compró en la taquilla, lo compró en reventa para evitar desvelar su identidad.

“Mar montó un espectáculo porque no quería pagar los gastos de la asistencia sanitaria, porque, claro, si no compras el forfait no tienes el seguro. Le reclamaron uno 800 euros”, explicaba el testigo.