Mari Cielo Pajares lo está pasando muy mal. Ya nos contó que está atravesado por una depresión bastante profunda a lo que se suman los problemas con su padre, Andrés Pajares, y es que, según su testimonio, no quiere saber nada de ella: "Le doy igual, para él estamos muertas".

Paz Padilla daba paso a Mari Cielo que en primer lugar pedía perdón: “Quiero pediros disculpas, no estoy muy bien, no me encontró del todo centrada y estoy con ayuda psicológica”.