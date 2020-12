Antonio David y María Patiño se enzarzan en el plató sin acercar posturas: "Lo que has hecho con Rocío Carrasco, conmigo no lo vas a hacer"

"Nosotros tenemos más datos para haber valorado el sentar a esta persona. Si me hubiesen preguntando yo hubiese dicho Antonio David ha sido desleal a Olga y lo que te puedo decir no es eso sino que sabiendo lo que sé creo que no han tenido solo una relación laboral y que esta chica engaña en el tiempo la situación ", explicaba Patiño.

Pero para Antonio David, sus explicaciones no eran suficientes: "A mí no me vale que siga manteniendo abierto la puerta abierta de la duda. Dijiste que era mi amante y todavía sigo esperando tus disculpas. Te pudo tu rabia y ansiedad conmigo. La inquina que me tienes. El martes por la tarde en 'Socialité' era mi amante y el miércoles era 'presunta' amante", recriminaba él dando pie a un enganche en el plató de 'Sálvame'.