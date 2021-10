La publicación de Marta Riesco tras emitirse su comunicado: "Gracias a todos por tanto cariño"

Marta Riesco se pronuncia sobre Antonio David, dejando claro que "no quiero entrar en temas personales". Además, la periodista explica que "h e sufrido una gran presión mediática y acoso permanente, directa o indirectamente se me está señalando" .

Por otro lado, la reportera deja claro que "no soy un personaje público" y sentencia: "Mi trabajo me avala... todo eso lamentablemente ha quedado en un segundo plano". Además, argumenta que no quiere hablar porque "si lo hago, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo".