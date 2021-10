Marta Riesco ya fue noticia hace quince años: así fue la primera entrevista que dio en Telecinco

Las últimas noticias y el ser señalada como la causa de la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno han empujado a Marta Riesco a pronunciarse en ‘El programa de Ana Rosa’. Eso sí, lejos de dar declaraciones contundentes, la periodista ha emitido un comunicado en el que ha defendido su profesión y recalcado que no es un “personaje público”.

No es la primera vez que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se convierte noticia y hay que recordar que fue el foco de todas las miradas en el año 2006. Fue por aquel entonces cuando habló por primera vez ante los micrófonos de Telecinco y concedió una entrevista en la que sí habló.

No logró alzarse con la corona de ‘Miss España’, pero sí que consiguió uno de los galardones más preciados del programa ‘Aquí hay tomate’: Marta Riesco logró convertirse en la segunda finalista del certamen ‘Miss Fea’.

Por aquel entonces, la que ahora es señalada como la supuesta amante de Antonio David Flores tenía diecinueve años y no dudó en responder a todas y cada una de las preguntas. Aseguró que nunca posaría desnuda y que prefería ser ‘Miss Fea’ que protagonizar una portada subida de tono.

Marta Riesco se mostró muy divertida en su primera entrevista en Telecinco y aseguró que el título que había ganado en ‘Aquí hay tomate’ no había sido mal recibido en su casa: “Mi madre sabe como soy y ella me ve guapa, igual que toda la gente que me quiere”, aseguró.