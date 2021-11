Miguel Bosé asegura que su libro no es un "ajuste de cuentas" con su padre: "No hay que perdonar a nadie porque uno crece y hace cosas peores"

‘El hijo del capitán trueno’ es el libro que acaba de publicar Miguel Bosé. Se trata de unas memorias, una biografía escrita por él mismo en la que su padre ocupa un lugar principal. El cantante narra su infancia, le consideraron un niño “raro” porque tenía actitudes que no esperaban: “No reunía las condiciones que mi padre quería para un heredero: machote, cazador, duro… era más sensible, me gustaba la lectura, era un niño raro”.

Sin embargo, el cantante deja claro que en el libro “no hay ajuste de cuentas”, sino que se trata de un ejercicio de comprensión: “Lo que pasó, pasó porque tenía que pasar, tampoco había que perdonarle, no hay que perdonar a nadie porque uno crece y hace cosas peores. Entendí que lo que tanto me había dolido de él yo lo estaba repitiendo porque había heredado su genética”.

Uno de los momentos más difíciles fue contar cosas “más personales” de la separación de su madre: “Contar el episodio de mi madre durmiendo en la calle… Eso me dije ‘¿Lo cuento o no lo cuento? Ya no está ¿Qué hago? (…) Pedí señales, me las dieron y tiré para adelante”.