El emocionante testimonio de la madre de Miguel Frigenti: “La peor cárcel es la que se impone uno mismo”

Hay personas que no les entendieron, incluso de la familia, pero a ella no le importa: “La peor cárcel es la que se impone uno mismo. Y tú no puedes ser diferente a lo que eres porque no vives, yo he tenido una cárcel toda mi vida, mi silla de ruedas, me limita continuamente pero he tenido que aprender a vivir con ella pero a mis hijos, su cárcel no era obligatoria”.